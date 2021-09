ACTUALITES Raff Military Textile, le choix ultime

La principale spécificité de Raff concerne l’équipement militaire, mais d’autres produits ont également été ajouté. Vous pouvez consulter la page correspondante en cliquant sur le



Les équipements militaires, ayant un rapport offre-demande important sur le marché, ont également une part difficile à respecter en raison des produits sous-industriels de mauvaise qualité disponibles sur le marché. Les produits chinois, en particulier, ont un grand rôle à jouer à cet égard. La Chine a eu un marché élevé dans ce secteur grâce à des produits qu’elle offre à ses clients à un coût bon marché ; et qu’elle commercialise en petites quantités, mais malheureusement la majorité des produits importés de Chine ne peuvent pas pleinement répondre au standard de qualité ainsi qu’aux spécifications techniques requises.



Les produits militaires qui devraient être utilisés pendant une longue période ne sont généralement durablement utilisables après avoir été fournis par le marché chinois. Si la rapidité nécessaire était prise en compte dans la production, les produits militaires devraient être adaptés à une utilisation pendant une période assez longue. Cet aspect a été expérimenté par les fournisseurs en général et est devenue aujourd’hui un fait réel bien connu dans ce secteur. RAFF MILITARY TEXTILE, d’autre part, a trouvé une place de choix sur ce marché d’une grande part avec sa production de qualité et la satisfaction de ses clients. Si vous examinez le site



