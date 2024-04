Ramadan : des centres d’observations officiels d’Arabie Saoudite n’ont pas pu apercevoir la vision du croissant lunaire par conséquent, l’Aïd Al Fitr sera célébré le mercredi 10 avril

L’Aïd Al Fitr sera donc célébré le mercredi 10 avril 202412. Cette fête joyeuse marque la fin du beau mois de Ramadan et est connue comme Aïd al-Fitr. Les Musulmans pardonnent et oublient tous les arguments et les disputes passés, se réunissent pour partager des plats sucrés et d’autres repas délicieux. C’est un moment de célébration et de partage pour la communauté musulmane.



Que cette fête soit remplie de joie, de paix et de bénédictions pour tous ceux qui la célèbrent !