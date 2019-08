Rapport Préliminaire du Président de la Commission sur la situation en Somalie

RAPPORT PRÉLIMINAIRE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION SUR LA SITUATION EN SOMALIE



I. INTRODUCTION

1. Le présent rapport préliminaire est soumis conformément au paragraphe 11 du Communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (CPS) adopté lors de sa 848e réunion tenue le 9 mai 2019 à Addis-Abeba, Éthiopie, dans lequel le Conseil a demandé à la Commission de travailler en étroite collaboration avec les Nations unies (ONU) pour faire le suivi de la mise en œuvre du mandat de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) et de lui présenter en temps opportun les rapports trimestriels sur la situation en Somalie.

2. Dans le même ordre d'idées, le Conseil de sécurité de l'ONU, au paragraphe 32 de la résolution 2472 (2019), a demandé à l'UA de le tenir informé tous les 90 jours de l'exécution du mandat de l'AMISOM, par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'ONU. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a en outre demandé que le rapport sur l'AMISOM mette l'accent sur les domaines suivants : (a) les opérations conjointes à l'appui du Plan de transition, y compris l'utilisation et l'efficacité des mécanismes de coordination ; (b) les questions de performance, y compris le commandement, le contrôle, la déontologie et la discipline ; (c) les mesures prises pour assurer la protection des civils ; (d) la fourniture de matériels ; et (e) un plan de reconfiguration des sites pour la réduction des effectifs déterminé sur la base d'une évaluation des menaces à l'AMISOM. Dans ce contexte, le présent rapport préliminaire porte sur la période allant de juin à août 2019 et donne une mise à jour de la situation en Somalie depuis le renouvellement du mandat et de l'autorité de l'AMISOM adopté par le CPS de l'UA et le Conseil de sécurité des Nations unies les 9 et 31 mai 2019, respectivement.

Source : http://www.peaceau.org/fr/article/rapport-prelimin...