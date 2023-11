Réactions enflammées pour le clip 'Bardjal' d'Ahmat MB : l'artiste Tchadien à l'honneur

"Le travail à l'œuvre, les paroles peuvent mentir mais les actes ne mentent jamais... Félicitations Ahmat MB🇷🇴"

"C’est pour la 100e fois que je regarde le clip aujourd’hui. Tellement propre et très bien réussi, bravo Ahmat. Le meilleur reste à venir."

"Les textes vont exactement avec le clip ! Heureux de voir l’avancement de l’art tchadien max partage aider nos artistes 🤙🏾 gidam bx MB 🇹🇩"

"Fierté africaine d'abord et respect pour l'arrangement de ces vers qui riment à la magnificence. Keep going cousin 🎉"

"Ça coule dans oreilles comme de miel 👂🔊🍯"

"Purement tchadien 🇷🇴🇷🇴🇷🇴🇷🇴🇷🇴 J'ai kiffé chef ✍️"

"Très cool purement tchadien, courage les gars, Tchad kula inda talent 🎉 fagran lakin baedjal"

"C'est le Tchad🇷🇴 qui gagne. Force à toi frérot depuis Istanbul."

"Je félicite ce génie derrière ce clip 🫶🔥. Force à ce vidéaste."

Le rythme entrainant de "Bardjal" est soutenu par une composition musicale signée "Beat by Gain," et le son a été méticuleusement travaillé grâce au mix et mastering de Serge Mockrezy. La chanson est une démonstration du talent musical d'Ahmat MB et son habileté à capturer l'essence de la jeunesse tchadienne.@Ruger2 commente :@razakhhissein ajoute :@maher_6to partage son enthousiasme :Le clip est également applaudi pour son authenticité culturelle, avec @bachardjibrinemoustapha7402 déclarant :@user-ly6he9nn7c exprime son plaisir musical :Les commentaires reflètent l'engagement des auditeurs envers la musique tchadienne, comme le souligne @raphaelalleluia6113 :@user-kk6xs9dk4j partage le soutien :La portée internationale de la chanson est également évoquée, avec @ahmathisseinoumar6644 disant :Les fans n'oublient pas de mentionner le travail derrière la caméra, comme @Malamani1876 qui félicite le réalisateur du clip :Ahmat MB récolte un large soutien et des éloges pour son travail acharné, laissant présager un avenir prometteur. Les commentaires positifs abondent, reflétant la montée en puissance de ce jeune talent de la scène musicale tchadienne.