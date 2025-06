AFRIQUE Rebelles, richesses et réconciliation : au cœur de la nouvelle ruée vers l’est de la RDC

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 3 Juin 2025



Sous la voûte verdoyante et enchevêtrée du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, où la terre scintille de filons de coltan et d'or, un chaos familier a refait surface.

La résurgence des rebelles du M23, armés jusqu'aux dents, organisés et implacables, a une fois de plus plongé l'est de la République démocratique du Congo (RDC) dans un tourbillon de violence et de manœuvres géopolitiques.



Dans cette guerre, les minerais sont monnaie courante, les alliances sont des sables mouvants et la diplomatie internationale repose sur des trêves précaires. Plus de trois décennies après que le génocide rwandais a déclenché une réaction en chaîne régionale, l'est de la RDC demeure un théâtre hanté d'histoires non résolues et de lignes de bataille fraîchement tracées.



Goma tombe à nouveau

La dernière conflagration a éclaté début 2025. En janvier, le M23, un groupe rebelle dirigé par des Tutsis, né de promesses non tenues et de griefs ethniques, a pris d'assaut Goma, une ville de plus d'un million d'habitants perchée à l'extrémité nord du lac Kivu. En quelques semaines, Bukavu, au sud, autre capitale provinciale essentielle aux axes routiers de l'est du Congo, était sous leur contrôle.



L'avancée des rebelles a été rapide et symbolique. Goma est plus qu'une ville frontière ; c'est la porte d'entrée vers un trésor de mille milliards de dollars enfoui sous des collines volcaniques. De l'étain au tantale, les minerais extraits ici alimentent les circuits de l'économie mondiale. Pourtant, la conquête de la ville a été un signal d'alarme : la paix dans cette région reste douloureusement difficile à atteindre.



En mars, le groupe rebelle aurait lorgné Kinshasa, à 2 600 kilomètres de là. Cette possibilité, bien que lointaine, a évoqué des souvenirs traumatisants du passé : les deux « guerres mondiales de l’Afrique » dans les années 1990, lorsque des armées étrangères et des milices locales se sont disputées les terres et les richesses du Congo, coûtant des millions de vies.



Le renouveau du M23

Le nom de M23 rappelle l'échec de l'accord de paix du 23 mars 2009. Cet accord visait à mettre fin à un précédent cycle de violence. Ses dirigeants, composés de Tutsis congolais, affirment que le gouvernement a trahi ses engagements, notamment ceux garantissant la protection et l'inclusion de leur minorité ethnique.



Leur chef, Sultani Makenga, un Tutsi congolais ayant servi dans l'Armée patriotique rwandaise, est redevenu une figure dominante. Charismatique et insaisissable, il incarne le lien obscur entre conflit national et intrigues transfrontalières. Après avoir subi des défaites et l'exil en 2013, les forces de Makenga ne sont pas seulement de retour, elles sont renforcées.



Des critiques accusent le M23 de crimes de guerre et de violations systématiques du droit international. Human Rights Watch et des commissions d'enquête de l'ONU ont documenté des pratiques d'abus envers les civils, de recrutement forcé et de commerce illicite. Pourtant, pour de nombreux Tutsis des Kivus, le M23 est également un rempart contre la marginalisation ethnique et les représailles.



L'influence du Rwanda

Aucun acteur ne pèse plus lourd dans cette crise que le Rwanda. Pendant des années, Kigali a nié toute implication directe avec le M23. Mais les images par satellite, les communications interceptées et les rapports de terrain des enquêteurs de l'ONU, révèlent une tout autre réalité.



Selon un rapport d'experts de l'ONU de décembre 2024, jusqu'à 4 000 soldats rwandais ont opéré sur le territoire congolais, soutenant les rebelles en leur fournissant des armes, des renseignements et des moyens logistiques. La France, les États-Unis et le Royaume-Uni ont tous reconnu la complicité du Rwanda. Le Royaume-Uni a même suspendu une partie de son aide à ce sujet.



Le gouvernement rwandais insiste sur le fait qu'il ne fait que protéger ses frontières et prévenir les attaques des FDLR, une milice hutue qui compte parmi ses rangs des auteurs du génocide de 1994. « Nous ne sommes pas l'agresseur », a déclaré la porte-parole rwandaise Yolande Makolo en février. « Nous agissons en état de légitime défense. »



Cette position est à la fois teintée de vérité et de déviation. Les préoccupations sécuritaires du Rwanda sont réelles. De même, selon les experts, son intérêt économique pour les minerais du Congo l'est tout autant. De nombreuses enquêtes ont retracé le cheminement du coltan et de l'or extraits illégalement des zones contrôlées par le M23 vers le Rwanda, où ils sont blanchis et intégrés à la chaîne d'approvisionnement mondiale.



Ces derniers mois, le M23 s'est emparé de plusieurs corridors miniers au Nord-Kivu. Un rapport de l'ONU de fin 2024 estimait que 120 tonnes de coltan étaient acheminées vers le Rwanda toutes les quatre semaines. Le gouvernement congolais a qualifié à plusieurs reprises ces actes de « pillage soutenu par l'État ». Le Rwanda qualifie ces accusations de motivations politiques.



Une paix fragile en gestation ?

Malgré les effusions de sang, un fragile réseau diplomatique s'est formé. En mars, le président congolais Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame se sont rencontrés au Qatar, et ont appelé à un « cessez-le-feu immédiat ». Une série d'accords de suivi, négociés par le Qatar, les États-Unis et l'Angola, vise à apaiser les tensions.



Le 25 avril, à Washington, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord bilatéral s'engageant au respect mutuel de leur souveraineté, et promettant un projet d'accord de paix. Quelques jours plus tôt, le gouvernement congolais et le M23 avaient convenu de cesser les combats jusqu'à la conclusion des pourparlers de paix.



Pourtant, comme pour tant d'accords passés, l'encre était à peine sèche que les tirs ont repris. Début mai, des rapports en provenance du Sud-Kivu ont confirmé que les rebelles du M23 avaient pris plusieurs villages supplémentaires. Les organisations humanitaires ont constaté une forte augmentation des déplacements. Le cessez-le-feu, pour l'instant, reste théorique.



Par ailleurs, les dirigeants régionaux, comme le président angolais João Lourenço, qui préside l'Union africaine, continuent de plaider en faveur d'une avancée diplomatique. Son processus de Luanda, ainsi que les initiatives de Nairobi et de Doha, forment un cadre tripartite pour ce que beaucoup espèrent voir un tournant. L'envoyé spécial des Nations Unies, Huang Xia, reste prudemment optimiste. « Tous ces efforts montrent que la paix est encore possible », a-t-il déclaré au Conseil de sécurité la semaine dernière. Mais il a averti : « Un cessez-le-feu à lui seul ne suffit pas. Nous avons besoin d'une action coordonnée pour nous attaquer aux causes profondes de l'instabilité. »



La pertinence déclinante de la MONUSCO

Pendant ce temps, la Mission de maintien de la paix des Nations Unies en RDC, connue sous le nom de MONUSCO, se trouve tiraillée entre une légitimité déclinante et une dangereuse inutilité.



Avec plus de 10 000 hommes, elle est l'une des opérations des Nations Unies les plus importantes au monde. Mais seule une fraction de ces forces, connue sous le nom de Brigade d'intervention, est autorisée à engager des opérations offensives. C'est cette brigade qui a contribué à écraser le M23 en 2013. Aujourd'hui, son impact est négligeable.



La frustration populaire a débordé. Dans des villes comme Beni et Butembo, les manifestations ont dégénéré, les manifestants accusant la MONUSCO de rester les bras croisés pendant que des civils se font massacrer.



Le président Tshisekedi avait demandé le retrait de la mission d'ici fin 2024. Cet échéancier a maintenant été modifié et le mandat de la MONUSCO a été prolongé jusqu'en 2025. Pourtant, son retrait semble inévitable. Les forces régionales, comme le contingent de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), étaient censées combler le vide. Mais en avril, après la perte de 14 soldats sud-africains, la SADC a également commencé à se retirer.



Minéraux et motivations : une crise infantile sous les feux croisés

Au cœur des tourments du Congo se trouvent ses richesses minières. L'ironie est douloureuse : l'abondance même qui pourrait financer le développement alimente la destruction.



Alors que les tambours de la guerre résonnent dans les collines verdoyantes de l'est du Congo, le tribut le plus lourd est payé non pas par les soldats ou les politiciens, mais par les enfants de la région. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) signale une forte augmentation des violations graves contre les enfants : recrutement par des groupes armés, violences sexuelles et attaques contre des écoles et des hôpitaux. Rien que l'année dernière, des centaines de mineurs ont été enrôlés dans des milices, souvent attirés par de fausses promesses de sécurité ou contraints sous la menace de mort.



« Dans certaines zones contrôlées par des groupes armés, les enfants ne vont pas à l'école ; ils partent à la guerre », explique un agent congolais de protection de l'enfance basé à Goma, qui a requis l'anonymat par crainte de représailles. « Et à leur retour, s'ils reviennent, ils portent des blessures qu'aucun médicament ne peut guérir. »



Les Nations Unies ont classé le M23 parmi les groupes les plus responsables de ces exactions. Bien que le M23 nie avoir pris pour cible des civils, des organisations de défense des droits humains ont documenté des violations répétées, notamment des exécutions arbitraires et des violences sexuelles, en particulier dans les territoires nouvellement conquis. Selon les experts, ce schéma est cohérent avec le comportement du groupe lors de sa précédente offensive en 2012.



« Le conflit dans l'est du Congo n'est pas nouveau, mais ses conséquences évoluent de manière profondément inquiétante », remarque Graça Machel, humanitaire mozambicaine et ancienne Première dame d'Afrique du Sud. « Nous assistons à un démantèlement générationnel ; que signifie pour un enfant de grandir dans une guerre perpétuelle ? »



L'est de la République démocratique du Congo demeure l'un des endroits les plus riches en minéraux au monde, abritant d'importants gisements de cobalt, d'or, de coltan et de tantale. Ces minéraux alimentent une multitude d'appareils, des smartphones et ordinateurs portables aux voitures électriques et à la technologie militaire. Mais depuis des décennies, ils financent également les milices et alimentent les cycles de violence. Selon les experts de l'ONU, environ 120 tonnes de coltan sortent clandestinement des zones de conflit chaque mois, une grande partie étant blanchie via le Rwanda.



À Kigali, les autorités rejettent depuis longtemps ces accusations. « Le Rwanda ne vole pas de minéraux », a insisté la porte-parole du gouvernement, Yolande Makolo, lors d'une interview à la BBC en début d'année. « Nous protégeons notre frontière et nos citoyens. » Pourtant, les données satellitaires, les registres du commerce transfrontalier et les témoignages recueillis par l'ONU, et les ONG, suggèrent le contraire.



Les routes commerciales des minéraux se sont de plus en plus déplacées vers les territoires sous contrôle rwandais en RDC, notamment depuis la résurgence du M23. Une enquête menée par Global Witness a révélé que les entreprises enregistrées au Rwanda ont considérablement augmenté leurs exportations de coltan et de tantale au cours des 18 derniers mois ; des chiffres qui, selon les experts, dépassent largement les réserves connues du Rwanda. « Il s'agit d'un blanchiment classique de ressources issues de conflits », a déclaré un diplomate occidental connaissant bien le comité des sanctions de l'ONU. « Et tant que les entreprises internationales continueront d'en acheter, l'incitation à la violence persistera. »



Une région à la dérive

Alors que les diplomates internationaux se déplacent d'une capitale à l'autre, la situation humanitaire sur le terrain se détériore. Plus de 6,9 millions de personnes sont désormais déplacées en RDC, la majorité dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu. Les camps grossissent chaque jour de nouveaux arrivants fuyant de nouveaux combats, et les services de base comme l'eau, la nourriture et les soins de santé sont en chute libre. Les organisations humanitaires mettent en garde contre une famine imminente, exacerbée par le blocage des couloirs humanitaires et les attaques ciblées contre les convois d'aide.



« L'ampleur des besoins est alarmante », a déclaré un représentant de Médecins Sans Frontières à Bukavu. « Mais le monde est las. Les crises sont trop nombreuses, et le Congo peine malgré tout à attirer l'attention. »



Pourtant, alors que la planète continue de dépendre du cobalt et du coltan, ignorer le Congo n'est pas une option. Chaque smartphone, chaque véhicule électrique, chaque appareil photo numérique porte l'empreinte de ce conflit, une trace minérale qui serpente à travers des collines ensanglantées et des zones sans État. Il ne s'agit pas seulement d'une crise congolaise. Il s’agit d’un bilan mondial sur le coût du progrès et le prix de l’indifférence.









