Réchauffement des relations Tchad-Israël : "un long moment de travail"

Le directeur de la division Afrique du ministère israélien des affaires étrangères a détaillé les coulisses des négociations ayant abouties au déplacement du président tchadien Idriss Déby en Israël.



"C'était pas dur mais il s'agit d'un long moment de travail", selon Barnéa Hassid. D'après le fonctionnaire israélien, "des occasions ont été renouvelées a chaque fois à travers des échanges de haut niveau", parfois des échanges officiels, parfois occasionnels.



"On est arrivé à ce jour historique. On est très heureux de ce moment là. Nous voulons accentuer les relations et nous menons de grands efforts. Le fait qu'ils sont musulmans est très symbolique, important. Au sein de ces pays, il y a une grosse admiration, amitié. Avec cette visite du président du Tchad, nous espérons que nous aurons de grosses occasions de nous rapprocher des autres pays africains musulmans", a souligné Barnéa Hassid.



Le président tchadien Idriss Déby effectue ce dimanche 25 novembre 2018 une visite historique en Israël. Cette visite qui marque un réchauffement des relations entre les deux pays qui se murmure depuis de nombreux mois, ouvrira de nombreuses perspectives, a commenté la presse israélienne.