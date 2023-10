Réconciliation au Tchad : le ministre de la Réconciliation nationale salue le rôle du président Tshisekedi

L'accord de principe de Kinshasa, signé le 31 octobre 2023, est un pas significatif vers la réconciliation nationale au Tchad, marquant la volonté de tourner la page sur des périodes de trouble. Koulamallah a insisté sur le fait que cet accord ne vise pas à régler le sort d'une personne en particulier, mais à servir l'intérêt supérieur du Tchad.



Il a également rendu hommage au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République Démocratique du Congo, pour son rôle exceptionnel dans la recherche de la paix et de la stabilité au Tchad. Selon Koulamallah, les actions entreprises par le président Tshisekedi pour la réconciliation et la stabilité au Tchad méritent une profonde gratitude.



L'accord de Kinshasa permettra le retour au Tchad du Président du parti politique "Les Transformateurs", ainsi que de tous ceux qui avaient été contraints de quitter le pays à la suite des événements malheureux survenus le 20 octobre 2022. Les détails précis de cet accord n'ont pas encore été rendus publics.



Abderaman Koulamallah a souligné qu'en cette période cruciale de transition, lui et le ministre Aziz Mahamat Saleh n'ont fait que mettre en œuvre une politique visant à réconcilier et à unir la nation tchadienne. Il a ajouté qu'il est maintenant impératif de travailler ensemble pour construire un Tchad moderne, inclusif et réconcilié, où les valeurs de démocratie, de liberté et de fraternité sont partagées par tous les citoyens.



La mission de Facilitation de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC) pour le Processus de Transition au Tchad compte sur la bonne foi des parties signataires pour la mise en œuvre effective de cet accord. Elle réaffirme son engagement à accompagner le peuple tchadien dans le processus de décrispation du climat politique en vue de l'organisation d'élections démocratiques, libres, transparentes et apaisées.



Ce nouvel accord de réconciliation est un pas en avant dans la recherche d'une stabilité durable et d'une paix retrouvée au Tchad, ouvrant la voie à un avenir plus prometteur pour le pays.