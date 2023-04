Réconciliation nationale au Tchad : mise en place prochaine d'une Commission vérité, réconciliation et pardon

La réunion a rassemblé les ministres en charge des départements concernés, ainsi que des conseillers du Premier ministre. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS) pour la construction d'une société plus apaisée.



Les ministres ont échangé avec le Premier ministre sur des stratégies à mettre en place pour résoudre définitivement les problèmes de paix et de sécurité des Tchadiens. Le ministère de l'Administration du Territoire a été chargé de créer un comité pour organiser des assises afin de résoudre les conflits entre agriculteurs et éleveurs, ainsi que les conflits intercommunautaires.



Abderamane Koulamallah, Ministre de la Réconciliation Nationale et de la Concertation Sociale, a annoncé la mise en place d'une Commission Vérité, Réconciliation et Pardon. Cette commission aura pour mission de sensibiliser les Tchadiens aux problèmes qui ont perturbé la cohésion sociale depuis des années, et de proposer des solutions adaptées.