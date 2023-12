Référendum au Tchad : Le vote se poursuit dans la Commune du 5ème arrondissement de Ndjamena malgré quelques difficultés

Avec 84 carrés et trois quartiers, Am-riguebé, Ridina et Champs de Fil, la participation citoyenne a été au cœur des enjeux électoraux. Le maire du 5ème arrondissement, Saleh Goudja, accompagné de ses adjoints, a exhorté la population tchadienne à voter massivement pour favoriser le retour à l'ordre constitutionnel.



Cependant, les défis étaient nombreux dans ces trois quartiers. L'absence de noms dans les listes électorales, l'insuffisance de matériel de vote et le mélange des fichiers électoraux ont constitué des obstacles majeurs. Malgré cela, certains citoyens ont exprimé leur conviction quant au caractère essentiel du droit de vote et ont saisi cette opportunité pour adresser un appel aux plus hautes autorités afin qu'elles envisagent des solutions concrètes face à la situation socio-économique intenable pour le citoyen lambda.



Cette journée électorale a mis en lumière non seulement les défis techniques liés au processus électoral mais également les aspirations profondes des citoyens tchadiens quant à leur rôle dans la construction d'un pays démocratique et prospère. Les difficultés rencontrées lors de ce scrutin soulignent l'importance cruciale d'une infrastructure électorale solide ainsi que d'une administration publique efficace.