Le Président a affirmé que son appel à la population est crucial et a demandé aux citoyens de sortir en masse pour accomplir leur devoir civique, soulignant que la voix des citoyens renforcera les bases de la démocratie.



Le récent référendum constitutionnel a suscité un vif intérêt parmi les citoyens. Lorsque le président s'est rendu dans son bureau de vote pour exercer son droit démocratique, il était accompagné d'une foule enthousiaste qui partageait sa conviction en faveur du renforcement des institutions démocratiques. Après avoir voté lui-même, le président a pris quelques instants pour parler aux médias présents et partager ses réflexions sur cet événement historique.



Il n'est pas surprenant que le Président ait souligné l'importance cruciale du vote lors du référendum constitutionnel. Il s'agit d'un moment déterminant dans l'histoire politique du pays.



En appelant les citoyens à sortir en masse pour accomplir leur devoir civique, le Président témoigne de sa confiance envers le peuple qu'il dirige. Il reconnaît que c'est grâce à l'engagement actif et massif des électeurs que les fondations mêmes de la démocratie sont consolidées. En effet, c'est par l'exercice responsable du droit de vote que chacun contribue à façonner collectivement l'avenir politique et social du pays.