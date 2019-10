Refinaria do Soyo vai processar 100 mil barris de petrÃ³leo

O Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos (Mirempt) procedeu hoje, em Luanda, à 1ª apresentação técnica (roadshow) sobre a realização do concurso internacional, que permitirá a construção de uma refinaria de petróleo no município do Soyo, província do Zaire, com capacidade para processar 100 mil barris de petróleo/dia. O roadshow, realizado com o objectivo de […]

Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...