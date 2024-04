Refoulement de Nigériens : Niamey proteste auprès de l’Algérie contre la méthode utilisée

Au terme de cette audience, le Secrétaire Général Adjoint du Ministère des Affaires Etrangères a, formellement exprimé à l’Ambassadeur Algérien, « les protestations du Gouvernement et des plus hautes autorités nigériennes contre le caractère violent du mode opératoire utilisé par les services de sécurité algériens pour mener ces opérations », a relevé M. Oumar Ibrahim Sidi selon Actu Niger.



Selon la même source, M. Oumar Ibrahim Sidi a demandé au diplomate Algérien « d’intercéder auprès des autorités compétentes de son pays afin que les opérations de rapatriement et de refoulement des migrants subsahariens décidées par le Gouvernement Algérien puissent s’effectuer dans le respect de la dignité, de l’intégrité physique et morale des ressortissants nigériens ainsi que la protection de leurs biens par les autorités algériennes compétentes ».



« Ces opérations doivent se faire conformément aux relations de fraternité, et de coopération qui ont toujours existé, si heureusement, entre les deux pays et les deux peuples frères », a-t-il conclu.



L’Algérie a intensifié des opérations de rapatriement et de refoulement des migrants subsahariens en situation irrégulière. Des rafles policières sont menées dans certains quartiers de la ville de Tamanrasset, où vivent de nombreux ressortissants nigériens. Le Niger a exprimé ses préoccupations quant au caractère violent de ces opérations et a demandé que les droits et la dignité des ressortissants nigériens soient respectés.



Les deux pays partagent une longue frontière commune et entretiennent des relations de coopération dans divers domaines.