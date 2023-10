Réfugiés soudanais au Tchad : la faim menace leur survie

La situation des réfugiés qui ont fui le conflit au Soudan pour chercher refuge au Tchad voisin devient de plus en plus alarmante. Selon des rapports récents, un nombre croissant d'entre eux font face à une menace mortelle de famine.



La BBC News a relayé l'information selon laquelle quarante-deux réfugiés soudanais auraient péri la semaine dernière dans l'est du Tchad, principalement en raison de graves pénuries alimentaires et de l'absence d'eau potable, aggravées par la propagation de maladies telles que le paludisme.



Mujib al-Rahman Muhammad, commissaire adjoint du Soudan pour les réfugiés, a souligné que les personnes les plus vulnérables et touchées étaient les femmes, les enfants et les personnes âgées. Il a précisé à la BBC que plus d'un million de personnes avaient traversé la frontière pour se réfugier au Tchad. Il a également déploré le fait que la communauté internationale n'avait pas tenu ses engagements envers ces réfugiés fuyant un conflit qui dure depuis six mois.