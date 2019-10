Région de Tombouctou : Renforcement de la Cohésion Sociale à Toya

Le 3 octobre, la division de la communication stratégique et de l’information publique de la MINUSMA à Tombouctou a organisé une séance de sensibilisation et d’information sur le mandat de la MINUSMA et sur ses efforts dans le renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble, à destination des leaders de Toya, dans la commune Alafia, à environ à 15 kilomètres au sud de Tombouctou.

La rencontre a mobilisé environ 300 leaders communautaires de cinq villages de la commune Alafia, dont une cinquantaine de femmes. L’événement s’est déroulé en présence des représentants de plusieurs sections du bureau régional de la MINUSMA à Tombouctou, notamment les Affaires Civiles, la Police des Nations Unies (UNPOL) et la Force.

L’occasion a été saisie par l’intervenant Mahmoud Alhamine pour rappeler aux participants à la session de sensibilisation la nécessité pour toutes les ethnies d’enterrer la hache de guerre et de renoncer à la vengeance, afin de réussir à renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble tant souhaités.

La rencontre a aussi permis au personnel de la MINUSMA d’informer les participants sur le mandat de la MINUSMA et sa mission de stabilisation et d’appui au retour de la paix au Mali.

Selon les différents intervenants, la MINUSMA mène de nombreuses actions en faveur des populations. « La MINUSMA finance des projets communautaires en faveur des populations dans leur diversité pour soutenir la stabilité et renforcer la cohésion sociale des communautés, tout comme elle multiplie les actions dont le but est de restaurer le dialogue entre nos différentes communautés », a expliqué Hadi Touré, présidente de l’association des femmes de Toya.

Au terme des échanges, les participants se sont dit très reconnaissants des efforts de la Mission onusienne dans la consolidation de la paix au Mali et se sont engagés à faire, à leur tour, tous les efforts possibles pour ramener la paix entre les différents groupes de leur commune et même au-delà.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/region-de-to...