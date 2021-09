Relance des économies africaines : Ouattara plaide auprès du FMI pour tripler l'appui budgétaire

Le président ivoirien Alassane Ouattara, a eu le 9 septembre, un entretien par visioconférence, avec Madame Kristalina Georgieva , directrice générale du Fonds Monétaire International (FMI). Les échanges ont porté, notamment, sur la relance des économies africaines, l’accès aux vaccins contre la COVID-19 ainsi que leur fabrication locale.



Alassane Ouattara a félicité la directrice générale du FMI pour la récente allocation de Droits de Tirages Spéciaux (DTS) et a émis le souhait de voir tripler ces ressources pour les pays africains qui passeraient de 33 à 100 milliards de dollars US.



La directrice générale du FMI a fait part de ses échanges avec les ministres des Finances du G7 en vue de la réallocation d’une partie des DTS, des pays disposant de réserves extérieures confortables au profit des pays Africains pour le financement de leurs économies.



Le chef de l'État ivoirien a encouragé la directrice générale du FMI à poursuivre ses efforts afin d’obtenir des ressources supplémentaires pour une relance ambitieuse des économies africaines, en conformité avec les engagements pris à l’occasion du Sommet sur le Financement des Économies Africaines, en mai 2021 à Paris​, ainsi que l’accès et la fabrication locale de vaccins.