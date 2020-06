Relever les défis d’aujourd’hui grâce à une innovation stratégique et collaborative (Par Tamer Farouk)

Par Tamer Farouk, Oracle South Africa et EWA

Le continent africain a quelque chose de remarquable : le manque de ressources et la complexité ambiante encouragent l’esprit d’innovation et l’inventivité. Les défis d’infrastructure portent en eux un potentiel technologique et de souplesse organisationnelle. À l’heure où la pandémie continue d’influer sur les opérations et les décisions des organisations, les entreprises africaines doivent adapter leurs forces vives et leurs technologies pour répondre aux besoins du continent et de leurs clients.

Trouver un nouvel équilibre

Ces derniers mois, les entreprises du continent ont été confrontées à des défis sans précédent. Du jour au lendemain, des millions d’entreprises de toute taille se sont soudainement retrouvées face à des enjeux considérables, dans un contexte incertain.

Lorsqu’aux incertitudes mondiales vient s’ajouter la vigilance accrue du PDG, du conseil d’administration, des investisseurs, des employés et des clients, chaque décision devient cruciale.

Devant ces défis et des décisions difficiles, le directeur financier est au cœur d’une économie en pleine évolution. Sous son impulsion, l’innovation jouera un rôle fondamental dans quatre domaines clés : gestion de la trésorerie, investissement dans la chaîne d’approvisionnement, collaboration étroite avec les RH, et optimisation du service client.

Premier enjeu : la gestion de la trésorerie. Bien qu’intrinsèquement rentables, de nombreuses entreprises ont eu du mal à joindre les deux bouts en raison d’un fonds de roulement insuffisant pour demeurer solvables. Ce manque de résilience économique nécessite une réduction des dépenses à court terme, mais fait également appel à des décisions éclairées qui pérenniseront la santé de l’entreprise.

Vient ensuite la chaîne d’approvisionnement. Des décennies durant, le mot d’ordre était le « flux tendu ». Mais les chaînes d’approvisionnement en flux tendus ont montré leurs limites face à la crise mondiale. Afin de relancer les activités et de planifier l’avenir, pas d'allègement pour les chaînes logistiques mais d'importants investissement seront nécessaires pour garantir leur robustesse et leur résilience.

Il est vital de trouver le bon équilibre en termes de réduction des dépenses, tout en garantissant le fonctionnement efficace de l’entreprise, en particulier lorsque votre principal actif – le capital humain – est aussi votre principale dépense. Afin d’arriver à cet équilibre fragile et de s’assurer que chaque décision contribuera à la continuité et la survie de l’entreprise, la collaboration entre le DF et le DRH doit être plus solide que jamais. Ensemble, ils peuvent mettre à profit les données de l’entreprise pour déterminer l’affectation optimale des compétences et des ressources, tout en se préparant aux éventualités futures.

Une approche axée sur la personne revêt une importance vitale, non seulement au niveau du personnel, mais aussi de la clientèle. Fournir une bonne expérience client est un début, mais dans l’immédiat, une synergie sans précédent entre le DF, les clients et les fournisseurs est ce qui permettra à l’entreprise de se démarquer. Montrer que vous pouvez trouver le juste milieu entre leurs besoins et ceux de l’entreprise prouve que vous êtes le partenaire de confiance pour les guider en ces temps incertains.

Renforcer la résilience

Afin d’accroître leur propre résilience, les organisations doivent faire en sorte de bâtir une communauté résiliente d’employés, de clients, de partenaires et de fournisseurs. Accorder la priorité aux problèmes de trésorerie oblige à poser la question du coût du personnel, sans toutefois privilégier le profit doive passer au détriment des personnes. Tout en repensant leur relation, le DF et le DRH doivent coopérer pour créer une synergie plus solide que jamais. Ensemble, ils doivent évaluer les compétences et les ressources, minimiser la perte temporaire et à long terme de personnel, et veiller sur chaque collaborateur. Voici les piliers sur lesquels repose toute entreprise résiliente.

Il est essentiel de travailler à une vue d’ensemble de la santé de l’organisation. Les données jouent en cela un rôle crucial dans chacune des discussions, contribuant à des décisions rapides et stimulant la flexibilité et l’innovation. La question du renforcement de la résilience n’incombe pas uniquement aux responsables financiers. Elle pourrait passer par une collaboration avec le directeur de l’information et les équipes R&D, pour s’assurer que les futures innovations s’inscriront dans la lignée des stratégies client et de la vision de l’entreprise. Elle pourrait encore prendre la forme d’une collaboration plus étroite avec les RH, pour garantir que l’entreprise réponde à l’évolution de la demande des clients.

Les applications basées sur le cloud telles que Enterprise Resource Planning (ERP) (https://bit.ly/2UJIUtg) et Human Capital Management (HCM) (https://bit.ly/30J917F) s’avèrent très précieuses pour renforcer la résilience et promouvoir l’innovation dans un marché extrêmement complexe. Ces solutions apportent des informations permettant une maîtrise accrue de facteurs tels que la gestion de la chaîne logistique, de l’inventaire et des achats. Elles intègrent les données aux systèmes de manière à rendre les informations transparentes, accessibles et pertinentes. Ces applications aident également l’organisation à utiliser la veille économique à des fins analytiques pour générer des tableaux de bord basés sur des cibles stratégiques, mesurer les résultats et atteindre les objectifs en fonction des conditions actuelles du marché.

Grâce à cette approche stratégique, les entreprises sont en mesure de maîtriser plus habilement leurs actifs et leurs plans d’avenir, sans pour autant que leur résultat net se délite. Cette approche a également suscité un intérêt croissant pour les avantages des applications numériques pour l’organisation. Ces applications doivent stabiliser le point d’équilibre entre les résultats de l’entreprise et sa performance potentielle, entre le DF, le DRH et le DI et tous les domaines d’activité, et doivent assurer une plus grande création de valeur pour l’organisation.

