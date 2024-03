Religion : ​Que signifie réellement la fête de Pâques ?

Étymologiquement, le mot Pâque signifie "Passage", ayant son origine dans l'Ancien Testament au temps de Moïse. Il évoque le passage de la Mer Rouge par les Hébreux vers la terre promise. Cependant, dans la nouvelle alliance, il symbolise la victoire de la vie sur la mort de Jésus-Christ et le renouveau, accomplissant ainsi la prophétie biblique d'un Messie ressuscité offrant à ses disciples la vie éternelle selon les Saintes Écritures.



Célébrée depuis plus de 2000 ans, cette célébration a lieu chaque année à la fin du Carême, une période de jeûne et de repentance de quarante jours en référence aux quarante jours de jeûne de Jésus-Christ dans le désert. Ainsi, le dimanche de Pâques clôt la Semaine Sainte, pendant laquelle Jésus prit son dernier repas le jeudi, fut crucifié le lendemain, le Vendredi Saint, et ressuscita trois jours plus tard, le dimanche de Pâques. Ces événements sont décrits dans le Nouveau Testament et annoncés dans l'Ancien Testament. Cependant, contrairement à la naissance de Jésus Christ célébrée chaque 25 décembre, la date de la fête de Pâques varie d'une année à l'autre en fonction du cycle lunaire, ce qui rend son calcul complexe.



Les chrétiens célèbrent Pâques de différentes manières, notamment par des services matinaux privilégiés par les protestants et la veillée pascale, une ancienne liturgie et un rite baptismal célébré par les catholiques. La nuit du samedi saint, on célèbre le baptême, symbolisant le passage de la mort à la vie du Christ. Malheureusement, au fil des ans, Pâques est devenue une fête célébrée par des non-religieux, ce qui est en contradiction avec les Saintes Écritures. Quoi qu'il en soit, c'est une fête religieuse fondamentale dans la foi chrétienne, enracinée à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. La fête de Pâques est d'origine chrétienne.