Remise de cadeaux aux anciens clients : Moov Africa récompense sa fidèle clientèle

Le Directeur Général de Moov Africa, M. Mohammed Dkhissi, a remercié l’ensemble de l’assistance, composée, majoritairement, des bénéficiaires des bons d’achat, pour leur fidélité au réseau Moov Africa, le numéro 1 au Tchad. Il se dit très honoré et très fier que les clients récompensés soient restés jusque-là très fidèles à Moov Africa, depuis longtemps. «Le futur sera, Inchallah, largement meilleur, pour tous les abonnés de Moov Africa. J’espère que nous répondrons aux attentes de tous les clients de Moov Africa. Ayez confiance à Moov Africa ! Nous sommes-là pour développer le secteur, pour investir, pour améliorer la qualité de notre réseau, pour rendre la vie facile à nos clients, avec des prix intéressants, avec une qualité de choix, avec une disponibilité incomparable», déclare M. Mohammed Dkhissi. Le Directeur Général de Moov Africa se réjouit du travail accompli par toute l’équipe de son entreprise, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et remercie tous les clients, au nom de tous ses collaborateurs et a promis qu’il y’aura encore plus de cadeaux dans l’avenir.



Moov Africa, un monde nouveau vous appelle !