TCHAD

Rencontre entre l’ambassadeure du Tchad en Inde et une délégation de l’IIT Delhi


Alwihda Info | Par - 14 Novembre 2025


Son Excellence Mme Ildjima Badda Mallot, ambassadeure du Tchad en Inde, a reçu à la chancellerie une délégation de l’Institut Indien de Technologie (IIT) de Delhi, conduite par le professeur Anil Verma, doyen de l’Institut.


Classé première institution technologique en Inde et 26e au monde selon le Global Rankings 2025, l’IIT Delhi a échangé avec la partie tchadienne sur les perspectives de coopération universitaire dans les domaines de la formation, de la recherche et de l’innovation.

 

Les discussions ont notamment porté sur l’octroi de bourses de master et de doctorat aux étudiants tchadiens, ainsi que sur la mise en place de partenariats académiques avec des institutions telles que l’ENASTIC, l’IUSTA et d’autres établissements nationaux.

 

Cette rencontre s’inscrit dans les efforts de l’Ambassade visant à renforcer la coopération scientifique et universitaire entre le Tchad et l’Inde, conformément aux objectifs du Plan national de développement « Tchad Connexion 2030 », axé sur la formation du capital humain et le transfert de compétences.

Peter Kum
