Rencontre entre le secrétaire d'État américain et le vice-président chinois aux Nations-Unies

Le secrétaire d'État américain Antony J. Blinken a rencontré le vice-président chinois Han Zheng en marge de la 78ème Assemblée générale des Nations-Unies à New York.



Les deux parties ont eu une discussion franche et constructive, s'appuyant sur les récents engagements de haut niveau, entre les deux pays, pour maintenir des lignes de communication ouvertes et gérer de manière responsable les relations entre les États-Unis et la Chine.



Au cours de la rencontre, le secrétaire d'État a souligné que les États-Unis continueraient à utiliser la diplomatie pour promouvoir les intérêts et les valeurs des États-Unis et pour discuter des domaines de divergence. Il a également exploré des domaines de coopération potentiels et a plaidé en faveur de progrès sur des défis transnationaux communs.



Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur une série de questions bilatérales, mondiales et régionales essentielles, notamment la guerre de la Russie contre l'Ukraine, les actions provocatrices de la Corée du Nord et d'autres sujets.



Le secrétaire a souligné l'importance du maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan. Les deux parties ont réitéré leur engagement à maintenir des lignes de communication ouvertes, notamment par le biais de rencontres de haut niveau dans les semaines à venir.