René Awambeng rejoint le Conseil consultatif de la Chambre africaine de l'énergie

Le célèbre banquier africain René Awambeng a rejoint le Conseil consultatif de la Chambre africaine de l'énergie (www.EnergyChamber.org) pour 2020 et 2021. René conseillera et soutiendra les travaux de la Chambre au sein de son Comité d'investissement.

Ses antécédents impressionnants dans tous les aspects du commerce structuré, du monde bancaire commercial et des investissements font de lui l'une des figures les plus importantes du secteur bancaire africain. René est directeur et responsable mondial des relations clients chez l’Africa Export-Import Bank (Afreximbank) depuis 2016.

Il apporte une expertise considérable dans le commerce structuré et le financement des matières premières, les flux commerciaux transfrontaliers, la gestion des risques, la vente, le marketing, les relations client, le financement de projets, ainsi que la gestion bancaire générale en Afrique francophone, anglophone et lusophone.

« René est un négociateur qui comprend l’Afrique moderne, et les opportunités et les défis de faire des affaires dans le secteur énergétique en plein essor du continent », a déclaré Nj Ayuk, président de la Chambre africaine de l’énergie.

Avant de rejoindre l’Afreximbank, M. Awambeng a travaillé pendant 4 ans en tant que Group Head of Global Corporates, Regional Corporates, and Commodity Finance, Corporate & Investment Bank, Ecobank Transnational Inc. basé à Paris, Lagos et Londres. Auparavant, il a été Directeur Général Exécutif d'Ecobank Rwanda pendant 2 ans et Directeur Général d'Ecobank République Démocratique du Congo pendant 2 ans.

Il est titulaire d'un Bachelor de l'Université de Yaoundé, au Cameroun et d'un MBA de l'Université de Nottingham Business School au Royaume-Uni. Il est membre du Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) de Londres.

