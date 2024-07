Renforcement de la participation des peuples africains au développement du continent : Le Tchad et le Parlement panafricain réaffirment leur engagement

Lors d'une audience accordée à une délégation du PAP conduite par son Président, l'Honorable Fortune Charumbira, le Ministre d'État, Ministre des Affaires Étrangères, de l'Intégration Africaine, de la Coopération Internationale et des Tchadiens de l'Étranger, Porte-parole du Gouvernement, S.E.M. Abderaman Koulamallah, a souligné l'importance de renforcer la participation des peuples africains aux processus décisionnels qui les concernent.



Le PAP, créé en 2004, joue un rôle crucial dans la promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance et des droits humains en Afrique. Il constitue une plateforme unique pour les citoyens africains de tous horizons, leur permettant de s'exprimer et de contribuer activement à la construction d'un continent uni et prospère.



Au cours de cette rencontre, les deux parties ont discuté de plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment le renforcement du rôle du PAP dans la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance en Afrique, l'accélération de l'intégration économique du continent, la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique et la lutte contre les changements climatiques.



Les échanges ont permis de réaffirmer la convergence de vues entre le Tchad et le PAP sur les défis et les opportunités auxquels l'Afrique est confrontée. Les deux parties ont exprimé leur ferme volonté de poursuivre leur collaboration étroite en vue de relever ces défis et de construire une Afrique unie, prospère et inclusive.