Renforcement du système d’information sanitaire : Présentation des acquis du projet Measure Evaluation IV

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP) et l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) ont pris part, le mercredi 31 juillet 2019 à Abidjan, à l’atelier de clôture du projet MEASURE Evaluation IV financé par le Plan d'urgence du président américain pour la lutte contre le SIDA (PEPFAR) à travers l’USAID. Cet atelier qui conclut l’assistance technique des États-Unis au gouvernement de Côte d'Ivoire visait à partager les principaux résultats et les leçons apprises du projet et à relever les défis et perspectives du système d’information sanitaire de Côte d’Ivoire.

Avec un soutien financier de l’USAID de 21 millions de dollars sur 15 ans, le projet MEASURE Evaluation IV a été mis en œuvre en collaboration avec le MSHP à travers le Programme national de lutte contre le SIDA, le Ministère de la Femme, de la Famille et de l'enfance et le Ministère de l'Education Nationale. Les projets multiformes pour développer et déployer des systèmes d'information de santé de qualité ont fourni au gouvernement ivoirien des informations sanitaires stratégiques en général, et des données sur le VIH en particulier, grâce au développement et à l’alignement de systèmes d’information pour la logistique des médicaments, les données cliniques et la gestion globale des programmes de santé.

Grâce au projet MEASURE Evaluation IV, la Côte d’Ivoire peut désormais se vanter d'un système d'information de santé de haute qualité avec des outils de collecte de données normalisés et procédures de qualité des données. Désormais les informations nationales sur la santé sont intégrées et contribuent à améliorer la prise de décisions dans le système de prestation de santé sur la base de données factuelles.

Une autre réalisation remarquable et de grande portée a été la sélection et le déploiement à l’échelle nationale de la plateforme logicielle du district d’information sanitaire DHIS (District Health Information Systems) 2 pour stocker des données de santé agrégées aux fins d’analyse, afin de fournir une image fidèle de la santé dans le pays.

Le système intégré et les interventions de renforcement des capacités individuelles et institutionnelles fournies par MEASURE Evaluation, l'utilisation d'informations stratégiques à différents niveaux du système de santé ont notamment permis d'améliorer les services de prévention et de prise en charge des personnes vivant avec le VIH.

Au nom du gouvernement américain, Dr. Nancy Lowenthal, Représentante Pays, USAID a félicité le gouvernement ivoirien pour ses résultats et l’a encouragé à capitaliser sur les acquis et à les promouvoir à l'échelle nationale. En effet, a-t ’-elle ajouté, il revient au gouvernement d’en assurer le suivi pour pérenniser les acquis.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/renforcement...