Report de la présidentielle au Sénégal : L'Union Africaine exhorte Dakar à accélérer le processus électoral

Le Sénégal est reconnu pour son modèle démocratique exemplaire et cette situation politique ne peut laisser aucun Africain indifférent. L'UA appelle donc les autorités sénégalaises à organiser les élections dans les plus brefs délais, tout en garantissant la transparence, la paix et l'harmonie nationale.



Dans son communiqué, le président de la Commission de l'UA encourage également toutes les forces politiques et sociales du pays à résoudre tout différend politique par le biais d'une consultation civilisée, de compréhension mutuelle et du dialogue. Cette approche pacifique est essentielle pour maintenir la stabilité politique du pays.



L'Union Africaine joue un rôle crucial dans la promotion des valeurs démocratiques en Afrique. Elle surveille attentivement les processus électoraux dans ses États membres afin de garantir des élections libres et justes. En exhortant Dakar à accélérer le processus électoral, elle réaffirme son engagement en faveur d'une gouvernance démocratique sur le continent africain.