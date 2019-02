Repousser les frontières de la science grâce à l’intelligence artificielle

Des ordinateurs qui pensent et réagissent comme des humains, mais plus vite, servent déjà à diagnostiquer les maladies, conduire des véhicules et prévoir les catastrophes naturelles. Mais la puissance de ces machines capables de simuler l’intelligence, ou l’intelligence artificielle (IA), ne va cesser de croître.



Conscient de l’importance de l’IA, le président Trump a annoncé le 11 février l’American AI Initiative *, une initiative qui vise à promouvoir la recherche et le développement dans le domaine de l’intelligence artificielle ainsi qu’à édifier un cadre éthique.



« Conserver le leadership américain dans l’intelligence artificielle est d’une importance capitale pour le maintien de la sécurité économique et nationale des États-Unis », a déclaré le président Trump *.