Résultats du concours d'entrée à l'EAMAC, session du mai 2023

Trois candidats tchadiens sont déclarés admis, ainsi qu'il suit :

1. Adam MOUSSA

2. KIYABE PEUDEBNE Mardochée

3. GORWANG Enock



Créée en 1963, l'Ecole Africaine de la Météorolgie et de l'Aviation Civile (EAMAC) est installée à Niamey (Niger), capitale politique et administrative du Niger, dans le quartier Plateau. Établissement Public à caractère administratif, l'EAMAC est une des trois (3) écoles de l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) et est placée sous la tutelle de la Direction Générale de l'Agence à Dakar.



L'École est chargée d'assurer la formation ab-initio des agents assurant les fonctions d'encadrement et de responsabilité dans les domaines de la Météorologie, de l'Aviation Civile, de l'Électronique et de l'Informatique. Elle organise également des stages de formation continue au profit d'agents cadres et d'exécution des pays membres et des pays non-membres de l'ASECNA.