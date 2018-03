INTERNATIONAL Résultats historiques du Groupe PSA en 2017 : record de chiffre d’affaires, de volumes de ventes, de résultat opérationnel courant et du résultat net part du groupe

Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA, déclare : « Les excellents résultats de Peugeot Citroën DS, en progression pour la quatrième année consécutive, démontrent la capacité du Groupe PSA à générer une croissance rentable et pérenne. Notre agilité ainsi que notre approche orientée clients et socialement responsable font la différence. L’acquisition d’Opel Vauxhall est une formidable opportunité de création de valeur ».

Le versement d’un dividende de 0,53€/action sera soumis au vote de la prochaine Assemblée Générale.



Le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 65 210 M€ en 2017, contre 54 030 M€ en 2016 en hausse de 20,7%. A taux de change (2015) et périmètre constants, il progresse de 12,9%[6]. Le chiffre d’affaires de la division Automobile PCD s’établit à 40 735 M€ en hausse de 9,9% par rapport à 2016. Cette hausse provient notamment de l’amélioration du mix produit (+4,5%) et du mix volume et pays (+4,9%) liés au succès mondial des nouveaux modèles du Groupe qui ont plus que compensé les effets négatifs des taux de change (-1,6%). Le chiffre d’affaires de la division Automobile OV s’établit à 7 238 M€ en 20172.



Le résultat opérationnel courant du Groupe s’élève à 3 991 M€ en hausse de 23,4% par rapport à 2016. Avec un résultat opérationnel courant de 2 965 M€, la division Automobile PCD progresse de 33,3% par rapport à 2016 et atteint un niveau de rentabilité record de 7,3%, en dépit des hausses des matières premières et de l’impact négatif des taux de change. Cette performance résulte en particulier d’un mix produit favorable et de la poursuite des baisses de coûts. Le résultat opérationnel courant d’OV s’établit à -179 M€ en 20172.



La marge opérationnelle courante du Groupe hors OV est de 7,1% contre 6% en 20164 et la marge opérationnelle courante du Groupe avec OV est de 6,1%.



Le résultat net consolidé du Groupe s’est établi à 2 358 M€, en progression de 209 M€ par rapport à 2016. Le résultat net part du Groupe est de 1 929 M€ contre 1 730 M€ en 2016.

Moyen-Orient & Afrique : Croissance rentable en avance sur les objectifs.



Les ventes du Groupe dans la région progressent de 61,4% par rapport à l’année 2016 avec 618 800 unités, dont 26 800 unités pour la marque OPEL.



La part de marché globale du Groupe dans la région s’établit à 11,6%, en progression constante depuis 2015, en ligne avec l’objectif du plan Push to Pass (700 000 de véhicules à l’horizon 2021).

Le Groupe PSA poursuit son offensive produit dans la région avec les lancements réussis de la nouvelle CITROËN C3, du nouveau SUV PEUGEOT 3008 et du nouveau PEUGEOT Pick-Up qui signe le retour historique de la marque légitime sur ce segment.



OPEL est au milieu de son offensive produit dans la région avec les lancements récents des nouveaux Insignia et Crossland X, et avec le lancement du nouveau Grandland X début 2018.

Pour la marque DS, l’année 2017 est celle de la construction du réseau sur la région en prévision du lancement commercial de DS 7 CROSSBACK dans les prochains mois.



Le Groupe poursuit son déploiement industriel avec la pose de la première pierre de l’usine de Kenitra au Maroc, le démarrage de la production locale au Kenya et en Ethiopie et la signature d’un protocole d’accord pour l’implantation d’une nouvelle usine à Oran en Algérie.





