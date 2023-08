Retour de Masra au Tchad : "nous n'allons pas reprendre un dialogue nouveau", Abderaman Koulamallah

Succès Masra, leader du parti Les Transformateurs et opposant en exil, a récemment exprimé le souhait d'engager un dialogue avec les autorités tchadiennes en vue de faciliter un retour pacifique et sécurisé au pays, non seulement pour lui-même, mais également pour d'autres exilés. Le ministre Abderaman Koulamallah a ouvert la porte à cette possibilité tout en émettant des réserves quant à de nouvelles négociations.



Interrogé sur la volonté du gouvernement d'entamer un dialogue en vue de la réconciliation nationale, le ministre Koulamallah a affirmé que le gouvernement était ouvert à de tels échanges avec les opposants. Cependant, il a souligné que ces discussions ne devraient pas compromettre le processus électoral en cours ni les institutions mises en place. Il a également conseillé à Succès Masra de rejoindre le processus politique en cours plutôt que de rechercher de nouveaux accords.



Succès Masra avait formulé des demandes spécifiques, y compris la tenue d'un dialogue en septembre avec des acteurs multiples, la garantie de mesures de sécurité et juridiques, une amnistie, une relecture de la Constitution, un gouvernement de réconciliation, ainsi qu'une commission vérité et réconciliation. Le ministre Koulamallah a répondu que certaines de ces demandes ne sont pas réalisables dans le climat actuel et que l'amnistie, par exemple, ne relevait pas du pouvoir exécutif. Il a souligné que le gouvernement ne revenait pas en arrière sur les recommandations issues du dialogue national inclusif, mais qu'il œuvrait à intégrer tous les acteurs politiques dans le processus démocratique.



Lorsqu'il a été interrogé sur la crainte des opposants en exil concernant leur sécurité s'ils retournaient au Tchad, le ministre Koulamallah a assuré que la sécurité de Succès Masra serait garantie. Il a également indiqué que même ceux qui avaient été impliqués dans des événements violents avaient été graciés par le président de la République. Il a néanmoins souligné que si Succès Masra était poursuivi par la justice, il devrait répondre de ses actes.