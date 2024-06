Retrait des troupes américaines du Niger : En cours et dans les délais prévus

L’accord signé en mai prévoit que le dernier soldat américain devra quitter le Niger au plus tard le 15 septembre 20241. Cette décision s'inscrit dans un contexte de réévaluation des engagements militaires américains en Afrique.



Les autorisations de survol et d’atterrissage, ainsi que l’organisation des convois terrestres entre les différentes positions américaines au Niger, sont également prévues dans cet accord. Bien que des soldats restent cantonnés dans certaines villes nigériennes, le retrait devrait être finalisé conformément à l’accord entre les deux pays.



Le retrait des troupes américaines du Niger aura sans aucun doute un impact sur la sécurité dans la région. Le Niger est confronté à des défis sécuritaires importants, notamment la présence de groupes armés djihadistes. Le retrait américain pourrait créer un vide sécuritaire que les autorités nigériennes et leurs partenaires régionaux devront combler.



Le retrait des troupes américaines a suscité des réactions mitigées au Niger et dans la communauté internationale. Certains craignent que ce retrait ne fragilise la sécurité dans la région, tandis que d'autres y voient une opportunité pour le Niger de prendre en main sa propre sécurité.