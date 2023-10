Retrait des troupes françaises du Niger : Les premiers mouvements ont débuté

En ce qui concerne le retrait des troupes françaises stationnées au Niger, « les premiers mouvements ont débuté dès le 6 octobre avec des opérations de ravitaillement des emprises de Ouallam et Tabarey-Barey et le départ des premiers soldats et matériels du Niger vers la France d’ici la fin de semaine », a annoncé dans un communiqué depuis Ndjamena, les Forces françaises au Sahel.



Ces mouvements ont débuté vendredi dernier suite à « une réunion de coordination » qui a eu lieu entre les responsables militaires nigériens et français et qui s’est tenue jeudi 5 octobre 2023 à Zinder « pour convenir des modalités du retrait des troupes françaises stationnées au Niger », ont souligné les Forces Françaises au Sahel.



D’après ces forces françaises, « l’objectif commun est de réaliser un désengagement maîtrisé, en bon ordre, en sécurité avant la fin de l’année et selon un calendrier partagé » entre Niamey et Paris.



Cette réunion a également permis de s’accorder sur « la mise en place d’une cellule de suivi qui aura pour mission de faciliter et de coordonner les opérations de désengagement à venir et s’assurer qu’elles se dérouleront en toute sécurité pour l’ensemble des parties ».



Les Forces françaises au Sahel constituent, à partir de 2022 et à la suite de la fin de l’opération Barkhane, le dispositif militaire français au Sahel, comprenant des bases opérationnelles au Tchad et au Niger. Avec le départ de ces forces du Niger, le Tchad est le seul pays du Sahel qui accueille encore ces forces.