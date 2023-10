Retrait des troupes françaises du Niger : Mise en place d’une Commission Mixte de Désengagement

« Une Commission Mixte de Désengagement a été mise en place » pour faciliter le retrait des troupes françaises présentes au Niger, a annoncé vendredi 6 octobre 2023, le gouvernement de la transition du Niger.



Vendredi à Niamey, une « réunion de coordination entre les responsables des FDS (forces de défense et de sécurité) nigériennes et françaises sur le retrait des troupes françaises », s’est tenue selon le gouvernement du Niger.



« Le mot d'ordre commun est un retrait organisé, dans le respect mutuel et la coopération », a relevé la junte du Niger. Le 5 octobre dernier, les militaires au pouvoir au Niger ont appelé les Nigériens à être « particulièrement attentif afin que ce retrait se fasse en bon ordre et en toute sécurité ».



Selon la junte, « les 400 soldats français basés à Ouallam seront les premiers à plier bagage. La base aérienne de Niamey où sont stationnés la majorité des militaires français sera ensuite démantelée d'ici fin de l'année ».



Selon les médias français, l’état-major de l’armée française a aussi annoncé ce jeudi 5 octobre qu’il va « lancer l'opération de désengagement dans la semaine, en bon ordre, en sécurité et en coordination avec les Nigériens ».



Le président français Emmanuel Macron avait annoncé le 24 septembre dernier la fin de la coopération militaire avec le Niger et le départ progressif des 1.400 militaires français présents dans le pays « d'ici la fin de l'année ».