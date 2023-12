Retrait des troupes françaises du Niger : la sécurité de la patrie « ne dépendra plus d'une présence étrangère » selon la junte du Niger

« Les derniers militaires français ont enfin quitté le Niger », s’est réjouie ce vendredi, la junte du Niger, le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP).



« En ce 22 décembre 2023, une nouvelle ère s'ouvre pour notre nation. Après une décennie de partenariat militaire, la France achève le rapatriement de ses troupes déployées sur notre territoire dans le cadre de l'opération Barkhane », a relevé le CNSP.



« C'est avec fierté que nous célébrons notre appartenance à une grande nation, imprégnée d'une histoire riche et d'une diversité qui fait notre force. Le Niger se tient debout, et la sécurité de notre patrie ne dépendra plus d'une présence étrangère. Nous sommes déterminés à relever les défis qui se présentent à nous, en consolidant nos capacités militaires et stratégiques nationales », s’est réjouie la junte.



« L'Alliance des États du Sahel, qui nous unit à nos voisins maliens et burkinabè, constitue un cadre privilégié pour coordonner nos efforts de défense dans la région. Ensemble, nous renforçons notre unité et notre résilience, car dans l'union, nous trouvons notre plus grande force », a rassuré le CNSP.