Réunion de travail entre Déby et El-Béchir : Le Tchad veut exploiter le Port-Soudan

En marge des travaux du sommet de l’Union africaine, le Président de la République, Idriss Déby s'est entretenu à Addis-Abeba avec son homologue soudanais, Oumar Hassan El-Béchir. Les deux dirigeants prennent part à la 11ème session extraordinaire des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine.



Cet entretien a permis au chef de l’Etat tchadien et à son homologue soudanais d’aborder les questions liées aux relations de coopération multiforme entre le Tchad et le Soudan. Des questions économiques, notamment l’exploitation du Port-Soudan par le Tchad pour renforcer les échanges commerciaux entre N’Djaména et Khartoum mais aussi sécuritaire, car, les deux pays expérimentent depuis plusieurs années une force mixte qui veille sur les longs de leurs frontières respectives.



Au cours de cet entretien qui s’est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères, Cherif Mahamat Zène et du directeur de cabinet civil adjoint du Chef de l’Etat, Djamaladine Ibrahim Mahamat, les deux dirigeants ont réaffirmé l'importance de solidifier les relations tchado-soudanaises dans le domaine politique, économique et sécuritaire.