Réveillon d’armes 2024 : Denis Sassou N’Guesso annonce la création des premières unités des génies travaux en 2025

Donnant les orientations à la force publique, après le rapport du chef d’Etat-major général des forces armées congolaises, le chef de l’Etat a reconnu les efforts consentis par la force publique durant les années 2023 et 2024 : « L’armée a exécuté avec efficacité ses missions permanentes … Il est heureux de constater dans les rangs des forces publiques qu’on observe de la discipline et de l’ordre. C’est dans ce cadre que s’accomplissent les missions ».



En rapport avec la formation évoquée par le Chef d’Etat-major général des FAC, le général de brigade, Guy Blanchard Okoï, dans le bilan de l’année qu’il a dressé, le président Denis Sassou N’Guesso a appelé à la poursuite de la formation des nouvelles recrues. « Pour 2025, je voudrais que cette formation des nouvelles recrues se poursuive avec rigueur », a-t-il instruit, avant d’ajouter que soient créées en 2025, les premières unités des génies travaux. Le chef suprême des armées a, notamment, insisté sur l’ordre, la rigueur et la discipline au sein de la force publique.



Selon Denis Sassou N’Guesso les efforts seront consentis pour relever le défi économique du pays. «Nous allons tout mettre en œuvre pour tenter de relever la situation économique et financière de notre pays. Ainsi, le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir la force publique et pour créer les conditions de travail et de vie au sein de cette force publique. Le gouvernement s’emploiera à améliorer la vie des troupes. » A-t-il poursuivi.



Quant à la lutte contre la délinquance dans les grandes villes du pays, une mission prescrite à la force publique lors du réveillon d’armes de décembre 2023, le chef suprême des armées a estimé qu’elle demeure entière. D’où, son appel à la vigilance continue de la force publique dans la sécurisation des frontières et des grandes villes du pays.



« En 2025, les efforts seront encore consentis pour éradiquer le grand banditisme dans les grandes villes et à l’intérieur du pays. Ainsi, la vigilance doit être renforcée et le contrôle de nos frontières doit se poursuivre, afin qu’elles ne soient pas des passoires du banditisme », a déclaré Denis Sassou N’Guesso.