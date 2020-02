Ringier Africa Digital Publishing (RADP) unifie toutes ses marques sous la société PULSE

Ringier Africa Digital Publishing (RADP) (RADP.Africa), l'un des groupes de médias leaders en Afrique, unifie ses actifs à travers le continent - pour former une société intégrée de médias sous la marque Pulse.

Avec l'unification, l'ancien groupe d'actifs RADP sera désormais collectivement connu sous le nom de Pulse (Pulse.Africa) à travers l'Afrique.

Son entité média digitale «Pulse» conservera ses plateformes d'actualités Pulse.ng (Nigeria), Pulse.com.gh (Ghana) et Pulselive.co.ke (Kenya) ainsi que ses chaînes d'actualités de médias sociaux populaires (comme @PulseNigeria247 sur Instagram - l'une des principales chaînes d'information sur la plateforme dans le monde).

Sa branche spécialisée dans la conception de vidéos destinées au digital, «Pulse TV» conservera également son nom actuel.

Sa société de marketing digital «Ringier Digital Marketing (RDM)» sera désormais connue sous le nom de «Pulse Marketing»

Sa branche de production créative «Play Studio» deviendra «Pulse Studio».

Après l'unification, Pulse étendra également sa gamme de contenus éditoriaux et régionaux - avec le lancement de Pulse Business ainsi que le lancement de Pulse.sn au Sénégal. Pulse Business couvrira l'actualité commerciale et financière.

Pulse Sénégal développera la mission de Pulse en Afrique francophone.

Parlant de cela Caroline Mbodj NDONG, Directrice Générale de Pulse au Sénégal précise “Cette unification de la plateforme Pulse au Sénégal est une grande opportunité pour le marché francophone, pour nos clients et partenaires corporate à travers notre offre de services renforcée. Cela permettra aussi au grand public de découvrir, sous peu, la plateforme Pulse.sn qui, à l’instar des plateformes du Nigeria, du Ghana et du Kenya, fera partie des sites d’actualités et de divertissement phare dans le marché de l’Afrique francophone grâce à sa maîtrise de l’éditorial.”

S'exprimant sur le développement, Leonard Stiegeler, fondateur de la nouvelle organisation : «Pulse est une marque championne régionale d'informations et de divertissement créée au fil des années par de grandes équipes au Nigeria, au Ghana, au Kenya et au Sénégal. Notre valeur pour nos utilisateurs est d'être un éditeur pour cette génération mobile et sociale. Notre travail pour les clients dans le domaine du marketing et des médias exploite la créativité et les idées qui en découlent - raconter des histoires qui se connectent. Je suis impatient de développer notre offre intégrée Pulse au profit de nos utilisateurs et clients. »

Pulse restera une entité dédiée dotée d'une expertise locale, que le groupe de médias suisse international Ringier continuera d’appuyer en étant un important bailleur de fonds indépendant, apportant son expertise spécifiquement dans le domaine du marketing.

Parlant davantage de l'unification de la marque, Yetunde Oyeleke, directrice du marketing pour Pulse, affirme que l'entreprise reste déterminée à créer de la valeur de manière durable pour les clients et les utilisateurs sur tous les marchés.

« Cette décision est conforme à notre mission de servir nos utilisateurs et annonceurs de manière optimale en combinant nos principaux actifs multimédias pour offrir une expérience Pulse convaincante aux utilisateurs et aux clients. Notre engagement continu est de transformer les marques et d'engager le public grâce à un storytelling, à notre vaste portée médiatique et à notre expertise digitale. Nous sommes convaincus qu'en exploitant la force collective de nos marques, nous serons en mesure de canaliser toutes nos capacités pour y parvenir. Pulse a acquis un statut de marque important et tous les aspects de l'entreprise en bénéficieront ».

Pulse a des opérations et des équipes dans 4 pays africains: le Nigeria, le Ghana, le Kenya et le Sénégal - et couvre également à distance l'Ouganda en Afrique de l'Est et la Côte d'Ivoire en Afrique francophone.

Contact du Presse :

Temi Oyebanji

Communications and Partnerships Manager

Pulse

Courriel : temi.oyebanji@ringier.ng

Tel. : +2347012284278

Pulse :

Pulse (Pulse.Africa) est une société de médias intégrée leader avec des publications, des formats vidéo et des services de marketing et de production à travers l'Afrique - atteignant plus de 100 millions de personnes sur le continent sur une base mensuelle. Les marques et licences panafricaines du groupe comprennent les marques d'édition de contenu numérique Pulse.ng, Pulse.com.gh, Pulselive.co.ke, Pulse.sn qui sera bientôt lancée, Business Insider, Men's Health/Health et Le New York Times. De plus, Pulse est le parent d'un studio vidéo (Pulse TV), d'une branche dédiée au marketing digital (Pulse Marketing) et d'un studio de marque créative (Pulse Studio) afin d'offrir aux clients des services de marketing et de création intégrés et convaincants.

Liens :

Vous pouvez nous suivre Pulse sur :

LinkedIn (http://bit.ly/36MEXYo)

Instagram (http://bit.ly/2s5WbkO)

Facebook (http://bit.ly/2Z6BbXp)

Twitter (http://bit.ly/2Z5qwfv)

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/ringier-afri...