Rosgeo, leader géologique russe, a signé les premiers contrats pour commencer l'exploration et augmenter le potentiel des ressources minérales et d'hydrocarbures en Guinée équatoriale

JSC Zarubezhgeologia et JSC Yuzhmorgeologia, filiales opérant à l'international de la société anonyme russe Rosgeo et le ministère des Mines et des Hydrocarbures (MMH) de Guinée équatoriale ont signé deux contrats de services pour la phase initiale d'acquisition sismique dans la zone de transit et la zone géologique de la région de Rio Muni, en Guinée équatoriale. Ces contrats font suite à la signature d'un protocole d'accord entre les deux entités lors du sommet Russie-Afrique à Sotchi en octobre dernier.

JSC Zarubezhgeologia effectuera des travaux de dépistage pour la cartographie géologique de la région et JSC Yuzhmorgeologia effectuera des travaux de dépistage pour l'acquisition sismique complexe dans la zone de transit de Rio Muni. Les activités visent notamment à analyser les conditions du paysage pour la prospection géologique, à déterminer la portée du forage cartographique, à rechercher la possibilité d'un échantillonnage minéralogique des gisements du chenal, à analyser les conditions techniques pour l'aménagement du camp géologique à Rio Muni et à d'autres scouts nécessaires pour préparer les prochaines phases des travaux d'exploration.

« Ces activités d'exploration aideront à étendre le potentiel et les réserves de ressources naturelles supplémentaires dans le Rio Muni, notamment le pétrole brut, le gaz naturel et les minéraux. Cela s'inscrit dans le cadre de la coopération croissante entre la Fédération de Russie et la République de Guinée équatoriale et contribuera à la construction d'une solide base d'exploration dans le pays », a déclaré S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre des Mines et des Hydrocarbures.

« Les géologues russes ont constitué la base de l'industrie d'exploration géologique de la Guinée équatoriale dans les années 1970, et nous sommes ravis de relancer cette collaboration fructueuse et de proposer des activités géologiques de classe mondiale dans la région de Rio Muni », a déclaré Sergei N. Gorkov, PDG de Rosgeo.

La région de Rio Muni est considérée comme l'une des frontières d'exploration les plus prometteuses de la Guinée équatoriale, ce qui pourrait à nouveau faire du pays un haut lieu de l'exploration des ressources naturelles. Une exploration accrue devrait non seulement aider à maintenir et à accroître la production intérieure de pétrole et de gaz, mais aussi à prouver des réserves supplémentaires de minéraux clés pour aider la Guinée équatoriale à diversifier davantage son économie.