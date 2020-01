Route transsaharienne : de l'ambition et du retard dans le tronçon Tchad-Niger.

La phase de construction de la route transsaharienne reliant le Tchad à son voisin du Niger avance lentement. Pourtant des projets et des marchés ont été déjà repartis à certaines entreprises internationales de construction de route, suite à l’évaluation qui a été faite lors de la 68ème session du comité de liaison de la route transsaharienne.



Le Tchad a réalisé la construction de la route transsaharienne à hauteur de 36%, cinq ans et dix mois après la pose de la première pierre inaugurale par le président Idriss Deby Itno, et trois ans après le démarrage effectif des travaux en septembre 2015.



L’entreprise de construction de route tunisienne SOROUBAT (Société des Routes et Bâtiments) a achevé la phase finale à la date contractuelle du tronçon Massakory-N’Gouri, long de 84 kilomètres avec une voirie urbaine d’un kilomètre. La réalisation de la route est effective à hauteur de 65 kilomètres sur les 85 kilomètres initialement prévus.



La qualité du travail abattu est appréciée à sa juste valeur par les responsables en charge des questions liées aux investissements routiers du ministère des Infrastructures, même si le scepticisme demeure quant au respect du délai d’achèvement des travaux.



Le montant global de réalisation des travaux est d’un montant évalué à 49.831.399.257 Fcfa hors taxes, avec un délai de 36 mois. Ce projet de construction est financé conjointement par la Banque Islamique de Développement (BID) à hauteur de 95,99% et l'État Tchadien à 4,01%.



L’Entreprise des Travaux et d’Études des Projets (ETEP), une entreprise tunisienne, réalise les travaux du tronçon N’Gouri, long d’une distance de 100 kilomètres. Ce tronçon était initialement prévu en un seul marché, puis a été scindé en deux lots (section de 65 kilomètres et de 35 kilomètres), pour un montant hors taxes de 61.075.470.286 Fcfa et un délai de 30 mois.