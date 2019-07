Rugby Afrique Au Cœur D’une Année De Tous les Records Pour le Rugby Mondial

9,6 millions de joueurs dans le monde, dont une augmentation de 28% chez les filles ; Plus d’un million de joueurs licenciés en Afrique, en hausse de 27% depuis 2017 ; Plus de 2,2 millions de filles et de garçons ont participé à Get Into Rugby en 2018 ; L’Afrique du Sud se distingue pour […]

9,6 millions de joueurs dans le monde, dont une augmentation de 28% chez les filles ; Plus d’un million de joueurs licenciés en Afrique, en hausse de 27% depuis 2017 ; Plus de 2,2 m...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...