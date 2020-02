Rugby Afrique nomme une responsable du rugby féminin et un responsable des arbitres

Rugby Afrique (RugbyAfrique.com) a annoncé les nominations de Mme Maha Zaoui et de M. Mudiwa Mundawarara aux postes respectifs de responsable du rugby féminin et responsable des arbitres. Ces deux postes nouvellement créés, serviront de bases stratégiques pour stimuler activement le développement du rugby en Afrique.

Khaled Babbou, président de Rugby Afrique, a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres du personnel : “Nous sommes très heureux d’accueillir au sein de notre équipe deux membres expérimentés et dévoués. Considérant leur expertise et le grand potentiel de ces deux postes, je suis convaincu que ces nouveaux responsables feront toute la différence. Nous nous trouvons à un moment clé pour le rugby africain : il acquiert davantage de visibilité et devient également un acteur reconnu sur la scène mondiale. Le rugby féminin peut changer la donne, et devient de ce fait l’une des priorités stratégiques de Rugby Afrique, car c’est un secteur dans lequel nous pouvons prendre le leadership. Le fair-play est l'essence même de notre sport ; c’est pourquoi une prise de décision et un arbitrage cohérent à tous les niveaux du jeu sont indispensables pour offrir un cadre professionnel à nos fédérations membres.”

En sa qualité de nouvelle responsable du rugby féminin, Maha Zaoui dirigera le développement stratégique et opérationnel du rugby féminin, avec pour objectif d’augmenter encore davantage les niveaux de participation et d’accélérer l’évolution d’un jeu haute performance. Mme Zaoui, réputée dans le milieu du rugby, est membre du conseil d’administration de la fédération tunisienne de rugby depuis 2005 avec en charge le développement du rugby féminin. En 2018, elle a reçu une bourse de leadership de World Rugby et a obtenu une maîtrise en gestion des organisations sportives ; sa thèse, qui portait sur le développement du rugby féminin en Afrique, a été présélectionnée pour le prix Madella.

Maha Zaoui se réjouit de ses nouvelles responsabilités : “C’est un très grand honneur pour moi de me voir confier le développement du rugby féminin à l’échelle de tout le continent africain. C’est l’une des priorités essentielles de notre confédération et un domaine où l’Afrique peut faire appliquer les normes internationales les plus élevées et les convertir en un atout majeur et en un facteur de différenciation.”

En tant qu’arbitre manager, Mudiwa Mundawarara dirigera la mise en place de la nouvelle filière des officiels de match au sein de Rugby Afrique. M. Mundawarara, lui-même officiel de match expérimenté, possède plus de 30 ans d’expérience en tant qu’arbitre de rugby sur le terrain, et 28 ans sur le plan administratif en tant que président de la Zimbabwe Rugby Referees Society. Depuis une dizaine d’années, il est également formateur de World Rugby pour les arbitres de match et commissaire à la citation accrédité par World Rugby.

À l’occasion de sa nomination, Mudiwa Mundawarara a déclaré : “Je suis très honoré de me voir offrir ce poste important. J’ai déjà travaillé avec chacun des membres de l’équipe et j’ai vraiment hâte de collaborer plus étroitement avec chacun d'entre eux. Au fil des ans, la fédération sud-africaine de rugby et la fédération française de rugby m’ont apporté un soutien formidable et je suis heureux que cela se poursuive tout en mettant davantage l’accent sur le repérage des talents, la formation et le coaching des arbitres sur le reste du continent. En fin de compte, cela se traduira par de plus grandes opportunités pour chacun d'entre eux, grâce à un processus de sélection renforcé.”

