Rugby - Burundi : Clôture du championnat national de Rugby

Toujours dans l’esprit de promouvoir le Rugby au Burundi, la Fédération Burundaise de Rugby (FBR) a clôturé le championnat ce dimanche 12 mai 2019 sur le terrain national de Rugby dit tempête de Bujumbura. Cette finale a vu la participation des clubs féminins des provinces de (Gitega, Rumonge, Kayanza et l’équipe Rumuri) et masculins (Youth Team, Rumuri) du Burundi. Des rencontres qui ont offert un beau spectacle au public.

La finale s’est annoncée très tendue car toutes les équipes étaient déterminées à remporter la victoire. Le jeu de détermination, de courage et talents, toutes les équipes se sont données corps et âme pour aller jusqu’au sommet.

Le premier match de la demi-finale de rugby à 7 féminin a opposé les clubs Rumonge Vs Rumuri et s’est soldé sur la victoire de Rumonge (10 points contre 0). Pour le deuxième match, Gitega a rencontré Kayanza. Le score étant de 10 points contre 0 en faveur de Gitega. Après ce duel, la finale a opposé les clubs Christ Roi de Gitega et Rumonge. Sur un score de 12 points à O, les filles de Christ Roi de Gitega a corrigé le club Rumonge et a remporté le titre pour la toute première fois. l'équipe Christ Roi a reçu une coupe et une enveloppe.

Et pour clôturer en beauté le championnat, les invités et les amateurs présents du ballon ovale ont pris plaisir en regardant le match décisif de rugby à 15 qui a opposé les clubs expérimentés au jeu de Rugby; Youth Team et Rumuri. Une rencontre très tendue entre les 2 formations où même les anciens étaient venus renforcer les équipes. Pendant 80 minutes, les joueurs ont démontré leur savoir-faire. Menant la tête de la rencontre, les joueurs de Youth Team ont fini par battre leurs adversaires de Rumuri sur un score de 29-14 points et ont reçu une trophée et une enveloppe.

Le Président de la FBR, Havyarimana Albert, a présenté ses sentiments de satisfaction de la clôture du championnat. Il a remercié les organisateurs du championnat et les participants. Il a rappelé la préparation des équipes nationales pour les compétitions internationales.

