Rugby Burundi : Les finales du championnat national de Rugby à XV

La fédération Burundaise de Rugby (FBR) a réussi à clôturer les finales du championnat national de rugby à XV malgré la situation sanitaire.

Depuis samedi le 12 septembre 2020 le championnat national de rugby a repris petit à petit dans sa phase retour. Les finales du championnat national a produit un spectacle extraordinaire sur le terrain national de Rugby Tempête.

A 8h00 du matin, heure de Bujumbura, les équipes finalistes sont toutes présentes. Il s’agit, en ligue A : Hyènes et Youth Team, en ligue B : Tornado et IEPS, côté féminin : Rumuri, Aigles verts et Kiyenzi. Notons que les filles ont fait un tournoi de rugby à VII. En plus des membres du comité Exécutif, les finales ont été rehaussées par les autorités de la Mairie de Bujumbura, du Comité National Olympique (CNO) et les anciens rugbymen et rugbywomen. Du côté féminin, l’équipe Rumuri, composée par des filles universitaires de l’Institut d’Education Physique et des Sports a remporté la coupe en battant respectivement Aigles verts et Kiyenzi. En ligue B, Tornado a remporté la coupe du championnat par une victoire très disputée et très serrée de 7 points contre 3 points de l’IEPS.

Le grand spectacle qui a clôturé les festivités du jour a été joué entre Hyènes (17 points) et Youth team (11 points). La victoire historique des hyènes a été salué par le public car il faisait 6 années que la coupe soit remportée par l’équipe Youth team. Avant de procéder à la remise des trophées, deux discours clôturant les finales ont été écoutés. Le premier discours est du secrétaire général du comité National Olympique, Monsieur Bigirimana Salvator. Celui-ci a félicité les gagnants et a encouragé les rugbymen à faire du rugby un jeu d’amour et d’espoir pour la génération future. Quant à Monsieur Albert Havyarimana, président de la FBR a, lui aussi, félicité les équipes championnes. « La FBR vient de clôturer son championnat national dans une situation particulière où certaines fédérations africaine n’ont pas encore réalisé cela suite à la crise sanitaire » a informé aux participants. Il a profité pour inviter au public à participer massivement au tournoi national de rugby VII qui aura lieu samedi 21/11/2020 à Ngozi au nord du Burundi. Notons que les finales ont été caractérisées par le fair-play. Seule la joie et la consolation pouvaient se remarquer aux visages des participants.

