Rugby Burundi : Reprise du championnat national de Rugby, phase retour

Dans la perspective de la mise en œuvre des décisions de l’Assemblée Générale du 5/7/2020, puis de la reprise petit à petit des activités rugbystique à partir du 27 juillet 2020, La Fédération Burundaise de Rugby (FBR) est de nouveau au retour du championnat national de rugby depuis une semaine. Constatant une amélioration de la situation sanitaire au Burundi suite aux mesures prises, la FBR double sa vitesse pour reprendre le championnat national de rugby.

Depuis samedi le 12 septembre le championnat national de rugby a repris dans sa phase retour. La mesure de suspension du championnat suite à la crise sanitaire de covid-19 est prise alors que la phase aller est terminée. Dimanche le 13septembre le championnat national a poursuivi avec le club hyène, le plus ancien champion et Guépard, le nouveau club issu de la scission d’hyène. Le score a été de 33 points contre 0 point en faveur du club hyène. Dans le même week end, la ligue B a également commencé sa phase retour. les clubs IEPS et Tornado ont ouvert la phase retour en ligue B dont les résultats sont en faveur de l’IEPS pour un score de 50 points contre 12 points de Tornado

Le week end du 19-20 septembre 2020, deux matches ont été joués respectivement un en ligue A et un autre en ligue B. En ligue A, les Aigles vert de Kayanza ont fait le forfait le Christ-Roi tandis qu’en ligue B, Tornado a gagné 5 points contre 0point de l’IEPS.

Monsieur Albert Havyarimana, président de la FBR se réjouit de la réussite des premiers matches de la phase retour du championnat national. Tout le comité a de l’espoir que la suite du championnat sera meilleure et permettra aux joueurs de se préparer aux compétions tant régionales qu’internationales.

