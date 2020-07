Rugby Burundi: Utilisation des fonds de Rugby Afrique dans la lutte contre le COVID-19

La fédération Burundaise de Rugby (FBR) soutient les clubs membres affectés et impactés par le Covid-19

Grâce au soutien de Rugby Afrique (RA) aux fédérations membres, la FBR a tenu son Assemblée Générale Extraordinaire le 12/7/2020 pour un double objectif :

1. L’utilisation des fonds de Rugby Afrique dans la lutte contre le Covid-19 et le soutien des joueurs de rugby impactés par celui-ci.

2. L’amendement et approbation des nouveaux statuts et le nouveau code électoral de la FBR

Le premier point s’inscrit dans l’objectif initié par Rugby Afrique, lequel objectif est de soutenir les fédérations membres affectées par la crise mondiale sanitaire due au Covid-19. Avec 3000 euros, fonds de soutien débloqués par Rugby Afrique, la FBR s’apprête à réduire l’impact du covid-19 dans les différentes structures de la FBR. Le soutien est destiné aux 12 clubs de rugby, toutes les catégories confondues ainsi que les différentes commissions techniques de la FBR. L’Assemblée Générale a mis en place un programme des activités à mener et une commission à superviser les activités :

Les bénéficiaires recevront les masques, une distribution qui a commencé d’ailleurs le jour de l’AG (voir les photos en annexes). Le reste des joueurs recevront les masques le 25 juillet 2020.

L’AG a prévue également une enveloppe pour chaque club, une aide alimentaire aux joueurs. En plus du kit de masques, une aide de gels désinfectant et de savon sera également distribuée aux joueurs.

L’AG a décidé que la date du 25 juillet soit également une date des travaux communautaires pour entretenir les terrains de rugby longtemps inoccupés suite au Covid-19. Il sera une occasion de sensibiliser les mesures de protection et de lutter contre la propagation de covid-19 dans le respect des mesures de l’Organisation Mondial de la Santé (OMS) et le protocole de reprise des activités, mise en place par le World Rugby.

Constatant qu’il est possible de respecter la mesure de distanciation et grâce au matériel de protection, l’AG a décidé l’organisation d’un tournoi national de rugby à 7 le 15 aout 2020. L’objectif est de maintenir la performance des joueurs au niveau plus élevé des compétitions.

Le deuxième point a été l’amendement et l’approbation des nouveaux statuts et le nouveau code électoral de la FBR. Cette activité avait été longtemps ajournée à cause du Covid-19. Ce projet était l’initiative du Comité National Olympique (CNO) sous l’appui de l’Ambassade de France. Il consiste à doter des textes légaux à toutes les fédérations sous forme d’un statut-type. Ce projet servira à éviter des problèmes liés aux crises institutionnelles aux seins des différentes fédérations qui s’y remarquent souvent témoigne Salvator Bigirimana, secrétaire général du Comité National Olympique du Burundi.

Tous les participants se sont convenus de travailler en synergie pour minimiser l’impact du covid-19 et dans le respect des nouveaux statuts.

Contact de Presse:

Rugby@apo-opa.com

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/rugby-burund...