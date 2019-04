AFRIQUE Rugby : La victoire inattendue des malgaches face au Zimbabwe, hôtes de la compétition

Alwihda Info | Par APO - 21 Avril 2019 modifié le 21 Avril 2019 - 09:03

Madagascar se qualifie pour la poule A du tournoi U20 en 2020 lors d’un match serré et difficile face aux zimbabwéens, samedi 20 avril à Harare.

LE CAP, Afrique du Sud - C’est à Harare que la sélection malagasy des moins de 20 ans, a remporté la place très prisée dans la poule A face aux hôtes zimbabwéens. Le match fut compliqué jusqu’à la dernière minute, lorsque les malgaches ont repris les devants en marquant un essai de dernière minute et remportent donc le combat, 27 à 25 ! « Il est dur d’expliquer à quel point l’équipe de Madagascar a dû se battre pour cette victoire. Ils ont joué un rugby fantastique » a déclaré Steph Nel, Rugby Service Manager pour l’Afrique à World Rugby, présent lors du tournoi à Harare.



Ce tournoi fut marqué par de nombreuses fautes et beaucoup de cartons jaunes que ce soit chez les ivoiriens, les marocains ou les malgaches. Ces erreurs ont montré un certain manque de préparation chez certains joueurs mais surtout une réelle volonté au combat.



Une victoire inattendue des malgaches ayant perdu à 100 points contre le Zimbabwe l’année dernière. “Nous sommes heureux d'avoir le titre groupe B cette année en battant le Zimbabwe à domicile avec les scores très serrés 27-25. C'est une revanche accomplie par rapport au résultat de l'année dernière au Trophée Barthes U20 zone sud car le Zimbabwe nous battait largement sur le score. Cette victoire est une grande fierté pour les férus de Rugby ainsi que le peuple et les autorités Malgaches », commente le CEO de la fédération malagasy, Victor-Lié Andriavelomanana.



Autre surprise du tournoi, l’équipe marocaine reléguée en poule C après deux défaites consécutives contre les Zimbabwéens et les Ivoiriens.



Le tournoi se terminera à Kampala, Ouganda où les équipes de l’Ouganda, de la Zambie et du Ghana doivent s’affronter pour la première fois en tournoi junior.



Cette compétition est aussi la première du récent partenariat qui lie Rugby Afrique à la Société générale, partenaire officiel du développement du rugby en Afrique. Une réelle progression pour l’image de marque du rugby africain et particulièrement du rugby chez les jeunes.



Nous retiendrons de ces deux jours de match un vrai festival du rugby africain, où les nations du nord, du sud, de l’est et de l’ouest furent représentées et promettent un jeu de grande qualité pour les saisons futures.



RESULTATS



JOUR 1 – 17 avril 2019

Zimbabwe vs Côte d’Ivoire : 26 -10

Officiels de match :

Arbitre central : Zaid Isaacs

Assistant 1 : Victor Oduor

Assistant 2 : Saudah Adiru

Manager des arbitres : Johnbosco Muamba (Rugby Afrique)

Commissaire à la citation : Jerome America

Officier Juridique : Richard Omwela

Commissaire de match : Harry van Niekerk



Maroc vs Madagascar : 65 – 0

Officiels de match :

Arbitre central : Aymen Jriji

Assistant 1 : Heykel Bahroun

Assistant 2 : Montassar Charfi

Manager des arbitres : Johnbosco Muamba (Rugby Afrique)

Commissaire à la citation : Jerome America

Officier Juridique : Richard Omwela

Commissaire de match : Neville Heilbron



JOUR 2 – 20 avril 2019

Côte d’Ivoire vs Maroc : 38 - 6

Officiels de match :

Arbitre central : Zaid Isaacs

Assistant 1 : Victor Oduor

Assistant 2 : Saudah Adiru

Manager des arbitres : Johnbosco Muamba (Rugby Afrique)

Commissaire à la citation : Jerome America

Officier Juridique : Richard Omwela

Commissaire de match : Harry van Niekerk



Zimbabwe vs Madagascar : 25 - 27

Officiels de match :

Arbitre central : Aymen Jriji

Assistant 1 : Heykel Bahroun

Assistant 2 : Montassar Charfi

Manager des arbitres : Johnbosco Muamba (Rugby Afrique)

Commissaire à la citation : Jerome America

Officier Juridique : Richard Omwela

Commissaire de match : Neville Heilbron





Dans la même rubrique : < > Cameroun /Parlement européen : La réponse musclée de Marcel Niat Njifenji Cameroun : Douane et gendarmerie traquent les trafiquants Douala : Un gang de trafiquants au tribunal