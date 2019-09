Rugby – Madagascar : Tournoi “Rugby Santé Féminine” : Savoir maîtriser ses émotions, être bien physiquement et émotionnellement

Cet événement se déroulera les 21 et 22 septembre 2019 au Stade Makis à Andohatapenaka, Antananarivo. Cette initiative a pour objectif de faire du Rugby féminin un moyen d’éducation pour tous et un medium pour transmettre un message de paix et de prévention contre la grossesse non désirée et précoce. Au cours du mois d’août […]

