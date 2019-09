Rugby - Togo: Première édition du tournoi international « Seven » U16

L'association Bright Stars Ovali (BSO), a organisé ce samedi 31 août à Lomé (Togo), précisément sur l’aire de jeu du Lycée Avedji Elavagnon en collaboration avec la Fédération Togolaise de Rugby (FTR) la première édition du grand tournoi international de rugby R7, « Trophée BRIGHT STARS » pour les U16 et la catégorie féminine.

L’événement, à en croire les organisateurs, ambitionne devenir une compétition prestigieuse de référence orientée vers les jeunes talents (filles et garçons) d’Afrique de l’Ouest.

Cette compétition a rencontré une massive adhésion des jeunes de la localité qui sont massivement venus découvrir et partager la passion du rugby.

« Nous avons été émerveillés de voir l’engouement que le rugby commence par susciter au sein de la jeunesse togolaise. Nous allons tout donner pour l’éclosion et l’épanouissement de ce sport au Togo. C’est ce qui nous a d’ailleurs motivé à tout mettre en œuvre sur les plans matériels et techniques aux côtés de Bright Stars Ovali pour la réussite de ce tournoi », a confié le Président de la Fédération Togolaise de Rugby, M. Bédinadé Ludivic.

Trois pays ont été représentés à cette première édition de la compétition. Il s’agit en l’occurrence de la Côte d’Ivoire, du Bénin et du Togo, pays hôte.

Winners Stars de la Côte d’Ivoire (mâle) et Aigles rugby club du Bénin (mâle, femelle) ont représenté leurs pays. Le Togo a été fortement représenté par BSO (mâle, femelle ), Elites (mâle ), Go rugby Togo (femelle), Loups, Racing (mâle ), Stade Togolais rugby (male) et Abeilles (mâle).

Autour d’une vingtaine d’éducateurs, ces jeunes (Près de 200, faut-il le préciser) ont rivalisé de force, solidarité sous le chaud soleil de Lomé durant toute la journée.

A l’issue des ébats, Elites Rugby Club du Togo (photo) a été sacré champion face aux vaillants joueurs de Winners Stars de la Côte d’Ivoire.

Voici le classement global de la compétition.

Podium mâle :

1-Elites

2-Winers Stars

3 - BSO

Podium filles:

1-Aigles rugby club

2-BSO 3-Go rugby club

