Russie-Syrie : entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et Ahmed Sharaa

Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine a eu un entretien téléphonique avec Ahmed Sharaa, président de la période transitoire de la République arabe syrienne, ce 12 février 2025, rapporte le ministère des Affaires étrangères.



Vladimir Poutine a souhaité à Ahmed Sharaa de réussir à résoudre les tâches auxquelles est confrontée la nouvelle direction du pays, dans l'intérêt du peuple syrien, avec lequel la Russie est historiquement liée par des relations d'amitié et de coopération mutuellement bénéfiques. Un échange de vues approfondi a eu lieu sur la situation actuelle en Syrie. La partie russe a souligné sa position de principe en faveur de l'unité, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'État syrien.



À cet égard, l'importance de la mise en œuvre d'un ensemble de mesures pour une normalisation durable dans le pays et l'intensification du dialogue inter-syrien avec la participation des principales forces politiques et des groupes ethno-confessionnels de la population a été soulignée.



Vladimir Poutine a réaffirmé la volonté inébranlable de la Russie de contribuer à l'amélioration de la situation socio-économique en Syrie, notamment par la fourniture d'une aide humanitaire à ses habitants.



Un certain nombre de questions d'actualité concernant la coopération pratique dans les domaines du commerce, de l'économie, de l'éducation et d'autres domaines ont été abordées, en particulier à la lumière des récents entretiens menés à Damas par une délégation interministérielle russe.



Il a été convenu de poursuivre ces contacts utiles afin d'élaborer un vaste programme de développement de la coopération bilatérale. La conversation téléphonique entre les deux dirigeants a été constructive, professionnelle et substantielle.