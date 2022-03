Russie : la culture tchadienne à l’honneur à Moscou

L'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Tchad en Fédération de Russie MAHAMOUD ADAM BECHIR accompagné de son équipe de l'Ambassade ont été reçus par le Recteur de l'Académie de TIMIRYAZEV de la ville de Moscou, le professeur VLADIMIR IVANOVICH TRUKHACHEV à l'occasion de la célébration de la "JOURNEE CULTURELLE" de la République du Tchad, le 14 mars 2022 organisée l'Association des étudiants et stagiaires tchadiens en Fédération de Russie et aux pays de la CEI, informe l’ambassade.



Le Recteur V.I. TRUKHACHEV a indiqué que près de 900 étudiants étrangers de 71 pays étudient à l'Université. Parmi eux, 320 étudiants africains dont 27 de la République du Tchad.



Le Recteur se félicite de l'intérêt que portent la République du Tchad et d'autres pays africains à l'Université tout en rassurant que les enseignants et le personnel de son Institution continueront à fournir un soutien total, à créer toutes les conditions nécessaires à la formation professionnelle, scientifique, spirituelle et culturelle des étudiants africains, rapporte l’ambassade.



A son tour, l'Ambassadeur MAHAMOUD ADAM BECHIR a remercié le Recteur V.I. TRUKHACHEV pour l'accueil chaleureux et la tenue d'un événement culturel de grande envergure à l'honneur de son pays avec la participation de centaines d'étudiants africains.