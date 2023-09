Russie : le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un se rendra à Moscou

Kim Jong-un devrait bientôt rencontrer Vladimir Poutine, a rapporté une chaîne sud-coréenne ce lundi 11 septembre 2023. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un semble être parti pour la Russie en vue d'un sommet avec le président russe Vladimir Poutine, a rapporté lundi la chaîne sud-coréenne YTN, citant une source gouvernementale anonyme de haut rang.



Kim Jong-un semble se diriger vers la frontière nord-est de la Corée du Nord à bord d'un train spécial, et le sommet devrait avoir lieu dès mardi, selon YTN. Plus tôt dans la journée, l'agence de presse russe Interfax avait indiqué que Kim Jong-un devrait se rendre en Extrême-Orient "dans les prochains jours".



La semaine dernière, le journal américain New York Times a rapporté que Kim Jong-un avait prévu de se rendre ce mois-ci en Russie pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine et discuter avec celui-ci de la possibilité que Pyongyang fournisse des armes à Moscou.