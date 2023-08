Rwanda : le président Kagame inaugure une cimenterie

Le président rwandais Paul Kagame a inauguré le 3 août 2023 la cimenterie AnJia dans le district de Muhanga, construite par AnJia Prefabricated Construction Rwanda Company Ltd, une filiale de West International Holding, la branche africaine de West China Cement (WCC), un groupe d'investissement chinois coté à la bourse de Hong Kong.



Jusqu'à présent, la société a investi 50 millions de dollars sur les 100 millions prévus. Elle emploie actuellement 205 personnes (185 Rwandais) et prévoit de passer à 250 personnes d'ici la fin de l'année.



« Aujourd'hui, les perspectives de croissance de l'industrie africaine du ciment sont très prometteuses. La croissance rapide et l'urbanisation de la population, en particulier en Afrique, créent une demande accrue de logements et d'infrastructures. Pour les fabricants, cela signifie davantage d'opportunités d'investir dans de nouveaux marchés et de créer des emplois dans nos communautés », a déclaré le président Kagame.